Минобороны: ВС РФ отвечали зеркально на нарушения перемирия со стороны ВСУ

Вооружённые силы России отвечали зеркально на нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 9 мая.

«В этих условиях Вооружённые силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ наносили ответные по огневым позициям РСЗО, артиллерии и миномётов. Также поражены пункты управления и запуска беспилотников.

Напомним, за время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, а также нанесли 7151 удар с использованием БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин дал согласие на предложение лидера США Дональда Трампа ввести временный режим прекращения огня с 9 по 11 мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, договорённость стала результатом телефонных переговоров с американской администрацией, которая, в свою очередь, поддерживала связь с Киевом.