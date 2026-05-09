Минобороны РФ: ВСУ атаковали 18 регионов России в период перемирия

Вооружённые силы Украины продолжили наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в 18 субъектах РФ, несмотря на объявленное перемирие. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что противник применял беспилотные летательные аппараты и артиллерию.

Под обстрелы попали Республика Крым, Адыгея и Чеченская Республика. Кроме того, удары фиксировались в Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях. Атакам также подверглись Тульская, Калужская, Смоленская, Орловская, Московская, Воронежская, Ростовская, Рязанская, Липецкая, Брянская, Белгородская и Курская области.

В МО РФ уточнили, что целями становились как военные позиции, так и гражданская инфраструктура.

Напомним, российский лидер Владимир Путин принял инициативу Дональда Трампа о временном перемирии, запланированном на период с 9 по 11 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что договорённость была достигнута в телефонном диалоге, при этом американские чиновники параллельно консультировались с украинской стороной.