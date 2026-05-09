Минобороны: Российские войска строго соблюдают перемирие с 00:00 8 мая

Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 9 мая.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сообщении.

Напомним, российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о временном перемирии. Оно было запланировано с 9 по 11 мая. Помощник глаы РФ Юрий Ушаков уточнил, что договорённость была достигнута по телефону. Американские представители, добавил он, параллельно консультировались с Киевом.