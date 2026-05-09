ВСУ совершили 12 атак на позиции Армии России за время перемирия

За время объявленного перемирия украинские войска предприняли 12 атак по позициям российских подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, на фронте действует перемирие. Однако Киев это игнорирует. Президент РФ Владимир Путин принял инициативу американского коллеги Дональда Трампа о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. Также стороны договорились об обмене пленными с украинской стороной. Обмен пройдёт по формуле «тысяча на тысячу». Это один из пунктов перемирия.