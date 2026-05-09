ВСУ совершили 12 атак на позиции Армии России за время перемирия
За время объявленного перемирия украинские войска предприняли 12 атак по позициям российских подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Несмотря на достигнутые договорённости о прекращении огня, киевский режим продолжил наносить удары. Российские военные зафиксировали 12 боестолкновений, инициированных украинской стороной.
Напомним, на фронте действует перемирие. Однако Киев это игнорирует. Президент РФ Владимир Путин принял инициативу американского коллеги Дональда Трампа о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. Также стороны договорились об обмене пленными с украинской стороной. Обмен пройдёт по формуле «тысяча на тысячу». Это один из пунктов перемирия.
