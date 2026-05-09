Путин: Минобороны пока не докладывало о провокациях на День Победы
Министерство обороны России пока не передавало доклад о возможных провокациях с украинской стороны во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Что касается провокаций, вы видите, что я здесь нахожусь, министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Пока сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там доложат военные», — сказал российский лидер.
Ранее Министерство обороны России 9 мая сообщило, что Вооружённые силы Украины продолжили наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в 18 субъектах РФ, несмотря на объявленное перемирие. В ведомстве подчеркнули, что противник применял беспилотные летательные аппараты и артиллерию.
