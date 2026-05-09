День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 12:51

Ушаков: Фицо рассказал об итогах встречи с Зеленским и его оценке ситуации

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об итогах своей недавней встречи с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, словацкий политик проинформировал российскую сторону о том, какие оценки текущей ситуации вокруг конфликта высказал глава киевского режима. При этом, подчеркнул помощник президента, никакого официального послания или письменных сигналов Зеленский не передавал.

«Получилось так, что Фицо просто-напросто достаточно подробно информировал о том, о чём он дискутировал с Зеленским», — пояснил Ушаков.

Фицо: История объединяет Россию и Словакию
Фицо: История объединяет Россию и Словакию

Также на встрече с Владимиром Путиным в Кремле Роберт Фицо заявил, что Братислава нацелена на нормализацию диалога с Москвой, несмотря на множащиеся политические преграды. Словацкий премьер выступил за восстановление взаимовыгодных дружественных отношений, отметив, что между Европой и Россией опять возводится «железный занавес». По его словам, уже в ближайшее время можно сделать шаги к полноценному общению.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Юрий Ушаков
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar