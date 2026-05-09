«Возникает железный занавес»: Фицо высказался о будущем отношений с Россией

Обложка © Life.ru.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассчитывает на восстановление стандартных отношений между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические барьеры. Заявление словацкий премьер сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Я вижу, что у нас опять возникает железный занавес. Я поддерживаю взаимовыгодные дружественные отношения», — сказал Фицо в ходе переговоров.

По его словам, Словакия и Россия, несмотря на текущие сложности, могут предпринять шаги для восстановления нормального диалога в ближайшее время. Фицо отметил, что его страна продолжает получать из России значительные объёмы энергоресурсов, включая нефть и газ. При этом он подчеркнул, что сотрудничество не должно ограничиваться только энергетической сферой и может быть расширено.

«Лучше, чем на лошади»: Путин пошутил о сложном маршруте Фицо в Москву

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Кремле поблагодарил президента России Владимира Путина за традиционное российское гостеприимство. В ходе переговоров словацкий премьер отметил радушный приём, оказанный делегации Словакии в Москве.

Милена Скрипальщикова
