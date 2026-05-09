9 мая, 11:08

«Лучше, чем на лошади»: Путин пошутил о сложном маршруте Фицо в Москву

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо. Обложка © Life.ru

Короткая неформальная беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Зелёной гостиной Кремля началась с шутки о долгом пути, который проделал гость. Глава РФ с юмором заметил, что путешествие могло быть и более неудобным.

Фицо объяснил, что его самолёт летел в обход — Прибалтика не дала разрешения на пролёт. Путь пролегал через Чехию и Германию, затем над Балтийским морем под контролем диспетчеров Швеции и Финляндии. Дорога заняла четыре часа. Словацкий премьер заметил, что это всё равно лучше, чем ехать на машине — такой вариант серьёзно рассматривался. Фицо уточнил, что в этот раз путь оказался короче, чем во время предыдущего визита.

«[Лучше] чем на лошади», — пошутил в ответ российский лидер, и оба рассмеялись.

Путин также выразил недоумение по поводу позиции стран Балтии по празднованию Дня Победы.

«Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы, но Франция отмечает, Нормандия отмечает», — напомнил президент.

Также российский лидер в беседе со словацким премьером напомнил об исторической роли борцов с фашизмом из Словакии. Владимир Путин подчеркнул, что словаки внесли весомый вклад в разгром нацизма, участвуя в Словацком национальном восстании в августе 1944 года.

Юрий Лысенко
