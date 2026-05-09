«Большая честь»: Фицо поздравил Путина с Днём Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает большой честью своё присутствие в Москве в День Победы. Заявление словацкий премьер сделал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Роберт Фицо также поздравил российскую сторону с Днём Победы от имени правительства Словакии и членов делегации, прибывшей в Москву. По его словам, 9 Мая остаётся важнейшей памятной датой, связанной с окончанием Второй мировой войны и победой над нацизмом.
«Для меня большая честь, что могу быть здесь, в Российской Федерации, во время празднования этого значимого дня и даты», — сказал Фицо.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву на мероприятия, посвящённые Дню Победы, несмотря на возникшие, по его словам, препятствия. Он напомнил, что в прошлом году Роберт Фицо уже присутствовал в Москве на юбилейных торжествах, посвящённых Дню Победы.
