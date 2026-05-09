Специальная военная операция
9 мая, 10:47

Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву 9 Мая вопреки всем сложностям

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил словацкого коллегу Роберта Фицо за то, что он приехал в Москву на День Победы, несмотря на все чинимые препятствия. Слова признательности президент произнёс во время переговоров с премьером Словакии.

«Благодарны вам за то, что вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня», — сказал президент.

Путин напомнил, что в прошлом году Фицо уже посещал Москву на юбилейных торжествах. Он признал, что и в этот раз возникали определённые сложности, однако, по словам президента, главным является сам факт присутствия словацкого лидера на празднике.

«В этот раз было чуть-чуть полегче, но неважно. А важно то, что вы здесь. И мы вам за это благодарны», — добавил российский лидер.

Переговоры прошли в тёплой, дружественной атмосфере. Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Напомним, вскоре после Парада Победы в Кремле началась встреча Владимира Путина и Роберта Фицо. Перед полноформатными переговорами лидеры коротко побеседовали без свидетелей в присутствии лишь одного переводчика — о чём именно шла речь пока неизвестно.

Юрий Лысенко
