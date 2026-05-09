Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на празднование Дня Победы и заявил, что считает важным отдать дань уважения солдатам Красной армии. Он также высказался о перспективах украинского конфликта. Об этом он заявил журналистам.

«Я очень рад, что могу опять принимать участие в празднествах, [приуроченных ко Дню] Победы», — сказал он.

Роберт Фицо подтвердил, что находится в российской столице для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. По его словам, у него есть «очень сильная причина» присутствовать на праздновании. Словацкий премьер подчеркнул, что решающую роль в победе над фашизмом сыграли народы бывшего Советского Союза, в том числе Россия. Он отметил, что не видит оснований комментировать позиции других политиков по этому вопросу.

Отдельно Фицо выразил уважение солдатам Красной армии, погибшим при освобождении Словакии и Чехословакии. Он напомнил о военных захоронениях в Словакии и мемориале Славин в Братиславе. По его словам, там покоятся тысячи молодых солдат, многие из которых были совсем юными. Премьер призвал учитывать этот исторический факт при оценке событий Второй мировой войны.

Также политик заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине приближается к завершению. Он выразил уверенность в постепенном снижении напряжённости. Фицо отметил, что считает необходимым вести диалог между сторонами. Он подчеркнул, что поддерживает любые формы перемирия и переговоров. По его словам, обсуждение за столом переговоров является более предпочтительным вариантом, чем продолжение боевых действий.

