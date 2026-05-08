Фицо передаст Путину послание от Зеленского 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на празднование 9 Мая, выступит в роли неформального дипломатического курьера. По словам государственного секретаря МИД Словакии Растислава Хованца, словацкий премьер передаст президенту России Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

Хованец пояснил, что Фицо дважды контактировал с Зеленским на прошлой неделе, поэтому сможет донести до Кремля определённые сигналы из Киева.

«Параллельно у него состоится встреча с президентом России, которому он сможет передать послание от лидера Украины. Также он сможет получить ценную информацию о том, как Путин оценивает усилия по завершению войны», – заявил словацкий дипломат.

Сам Фицо подчеркнул, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Его визит ограничится короткой встречей с Путиным и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Премьер пояснил, что таким жестом от имени граждан Словакии выражает благодарность советским воинам за освобождение.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл график Владимира Путина на 9 Мая. Утром состоится церемония приветствия иностранных гостей, затем – парад на Красной площади, а после – традиционный приём в Кремле и ряд двусторонних встреч, включая переговоры с Робертом Фицо.