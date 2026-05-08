Премьер Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву накануне Дня Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Россию ко Дню Победы. Его самолёт сел в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Фицо примет участие в мероприятиях, приуроченных к 9 Мая.

Ранее сообщалось, что словацкий премьер намерен приехать в Москву, несмотря на дискуссии вокруг поездки европейских политиков в Россию. Фицо неоднократно выступал за более прагматичный подход к отношениям с Москвой и критиковал отдельные решения Евросоюза по украинскому конфликту. Визит словацкого премьера стал одним из самых заметных приездов европейских политиков в Россию накануне Дня Победы.