Самолёт Фицо прилетит на День Победы в Москву через четыре страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправится на празднование Дня Победы в Москву по сложному маршруту. Его самолёт пролетит через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Об этом источник в Министерстве иностранных дел подтвердил это изданию Marker.

Латвия, Литва и Эстония, как и в прошлом году, не разрешили словацкому правительственному борту пересекать своё воздушное пространство. Таким образом, для того чтобы добраться до российской столицы, словацкому премьеру приходится прокладывать маршрут в обход прибалтийских государств.

Эстония выступила с самым жёстким запретом на пролёт. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что самолёту словацкого премьера Роберта Фицо снова не разрешат пересекать воздушное пространство.

«Фицо снова не будет разрешено пролетать через воздушное пространство Эстонии по пути в Москву, где он должен принять участие в торжественном параде 9 Мая, посвящённом агрессору. Мы отвергли это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил Цахкна.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо раскрыл детали своего визита в Москву на 9 Мая и заявил, что не станет присутствовать на военном параде на Красной площади, поскольку такой формат не заложен в его поездку. Глава Словакии ограничится возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата и короткой встречей с президентом России Владимиром Путиным.