Путин начал встречу с Фицо в Кремле с краткого разговора тет-а-тет
Роберт Фицо и Владимир Путин в Кремле.
Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле. До начала официальных переговоров лидеры кратко пообщались тет-а-тет.
С политиками был один переводчик, пишет ТАСС. Что именно обсуждалось, неизвестно.
Ранее в Кремле ответили, получил ли Владимир Путин послание от Владимира Зеленского, которое должен был передать Роберт Фицо. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока словакский премьер ничего не передавал.
