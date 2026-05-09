Путин начал встречу с Фицо в Кремле с краткого разговора тет-а-тет

Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле. До начала официальных переговоров лидеры кратко пообщались тет-а-тет.

С политиками был один переводчик, пишет ТАСС. Что именно обсуждалось, неизвестно.

Ранее в Кремле ответили, получил ли Владимир Путин послание от Владимира Зеленского, которое должен был передать Роберт Фицо. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока словакский премьер ничего не передавал.