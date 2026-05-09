Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль на торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На лацкане пиджака у главы словацкого правительства надета георгиевская ленточка.

Как сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, в переговорах Фицо с российской стороны будут участвовать глава Росатома Алексей Лихачёв и вице-премьер Александр Новак. Вероятно, речь пойдёт о вопросах энергетики.

Напомним, после прибытия в Москву Фицо упрекнул Европу в утрате памяти. Политик пожелал российскому народу, чтобы у него не произошло то, что сейчас происходит в странах ЕС, где извращается история и нет уважения к тому, что происходило в годы Второй мировой войны.