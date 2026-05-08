8 мая, 17:32

«Извращается история»: Фицо после прибытия в Москву упрекнул Европу в утрате памяти

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

В европейских странах извращается история Второй мировой войны и отсутствует уважение к событиям 1941–1945 годов. Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по прибытии в Москву для участия в торжествах ко Дню Победы.

«Я желаю российскому народу, чтобы у него это чувство осталось, чтобы не произошло то, что сейчас происходит в странах Европы, где извращается история и, конечно, нет уважения к тому, что происходило в 1941-1945 годах», — подчеркнул политик.

Фицо отметил, что 22 июня 1941 года, когда началась операция «Барбаросса», исполнится 85 лет. По его словам, это хороший повод, чтобы вспомнить события и обратить на них внимание.

«Пожелайте нам удачного визита», — заключил он.

Напомним, борт Роберта Фицо уже приземлился в Москве, однако премьер пока не подтвердил своё участие в Параде Победы. Завтра вечером у него назначена встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Юрий Лысенко
