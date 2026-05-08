«Извращается история»: Фицо после прибытия в Москву упрекнул Европу в утрате памяти
Роберт Фицо.
В европейских странах извращается история Второй мировой войны и отсутствует уважение к событиям 1941–1945 годов. Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по прибытии в Москву для участия в торжествах ко Дню Победы.
«Я желаю российскому народу, чтобы у него это чувство осталось, чтобы не произошло то, что сейчас происходит в странах Европы, где извращается история и, конечно, нет уважения к тому, что происходило в 1941-1945 годах», — подчеркнул политик.
Фицо отметил, что 22 июня 1941 года, когда началась операция «Барбаросса», исполнится 85 лет.
Фицо отметил, что 22 июня исполнится 85 лет с начала операции «Барбаросса», и это значительный повод, чтобы вспомнить историю и обратить на неё внимание. Он добавил, что не уверен, уместно ли здесь слово «юбилей», но счёл необходимым подчеркнуть важность этой даты.
«Пожелайте нам удачного визита», — заключил он.
Напомним, борт Роберта Фицо уже приземлился в Москве, однако премьер пока не подтвердил своё участие в Параде Победы. Завтра вечером у него назначена встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
