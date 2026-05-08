Под дождём и с оркестром: Фицо венком почтил память павших красноармейцев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. Политик прибыл в Москву накануне Дня Победы.

Словацкий премьер возложил венок из алых гвоздик с лентами бело-сине-красного триколора. Вместе с делегацией он почтил минутой молчания память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной. Церемонию сопровождал Военный образцовый оркестр Почётного караула. На погоду не жаловались: мелкий дождь не помешал церемонии.