8 мая, 17:14

Под дождём и с оркестром: Фицо венком почтил память павших красноармейцев

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. Политик прибыл в Москву накануне Дня Победы.

Словацкий премьер возложил венок из алых гвоздик с лентами бело-сине-красного триколора. Вместе с делегацией он почтил минутой молчания память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной. Церемонию сопровождал Военный образцовый оркестр Почётного караула. На погоду не жаловались: мелкий дождь не помешал церемонии.

В Совфеде заявили, что Москва ждёт послание Зеленского, которое доставит Фицо

Напомним, самолёт Роберта Фицо приземлился в российской столице сегодня. Пока неясно, посетит ли словацкий лидер Парад Победы, но завтра вечером у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Юрий Лысенко
