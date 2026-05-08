В Совфеде заявили, что Москва ждёт послание Зеленского, которое доставит Фицо

Москва ожидает послания Владимира Зеленского, которое доставит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и ключевое значение здесь имеет содержание этого документа, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он не видит никакого противоречия между классической дипломатией и передачей посланий через известных политиков.

«Противоречий нет, но если господин Фицо привезёт послание, значит, привезёт. Тут важно содержание этого послания и что в нём предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо», — подчеркнул сенатор в интервью «Газете.ru».

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на 9 Мая, выступит в роли неформального дипкурьера. По данным МИД Республики, политик передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.