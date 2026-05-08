День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 08:25

В Совфеде заявили, что Москва ждёт послание Зеленского, которое доставит Фицо

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва ожидает послания Владимира Зеленского, которое доставит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и ключевое значение здесь имеет содержание этого документа, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он не видит никакого противоречия между классической дипломатией и передачей посланий через известных политиков.

«Противоречий нет, но если господин Фицо привезёт послание, значит, привезёт. Тут важно содержание этого послания и что в нём предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо», — подчеркнул сенатор в интервью «Газете.ru».

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на 9 Мая, выступит в роли неформального дипкурьера. По данным МИД Республики, политик передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

Самолёт Фицо прилетит на День Победы в Москву через четыре страны
Самолёт Фицо прилетит на День Победы в Москву через четыре страны

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Украина
  • Совет Федерации
  • Григорий Карасин
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar