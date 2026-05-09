День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 10:16

Песков: Фицо пока не передавал Путину посланий от Зеленского

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передавал Владимиру Путину никаких сообщений от Владимира Зеленского. Эту информацию журналистам предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля был краток. На прямой вопрос, выполнил ли словацкий гость функцию посредника, он ответил отрицательно: «Нет, не передано».

Песков добавил, что Фицо принял участие в торжественном приёме в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кремле, но там не было возможности пообщаться с Путиным.

Ранее сообщалось, что в переговорах с Фицо с российской стороны будут участвовать вице-премьер Александр Новак и глава Росатома Алексей Лихачёв.

Напомним, накануне государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованц, сообщил словацкий премьер передаст президенту России Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

В Совфеде заявили, что Москва ждёт послание Зеленского, которое доставит Фицо
В Совфеде заявили, что Москва ждёт послание Зеленского, которое доставит Фицо

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Роберт Фицо
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar