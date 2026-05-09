Песков: Фицо пока не передавал Путину посланий от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передавал Владимиру Путину никаких сообщений от Владимира Зеленского. Эту информацию журналистам предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля был краток. На прямой вопрос, выполнил ли словацкий гость функцию посредника, он ответил отрицательно: «Нет, не передано».

Песков добавил, что Фицо принял участие в торжественном приёме в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кремле, но там не было возможности пообщаться с Путиным.

Напомним, накануне государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованц, сообщил словацкий премьер передаст президенту России Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.