Путин обвинил ЕС и НАТО в навязывании Фицо линии на конфронтацию

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Евросоюз и НАТО навязывают странам линию на конфронтацию. Глава государства отметил, что двусторонние отношения Москвы и Братиславы сейчас осложнены событиями на Украине и внешнеполитической конъюнктурой.

«Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», — подчеркнул российский лидер.