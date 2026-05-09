Путин обвинил ЕС и НАТО в навязывании Фицо линии на конфронтацию
Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Евросоюз и НАТО навязывают странам линию на конфронтацию. Глава государства отметил, что двусторонние отношения Москвы и Братиславы сейчас осложнены событиями на Украине и внешнеполитической конъюнктурой.
«Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», — подчеркнул российский лидер.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на празднование Дня Победы и заявил журналистам, что считает важным отдать дань уважения солдатам Красной армии. Перед полноформатными переговорами лидеры коротко побеседовали без свидетелей в присутствии лишь одного переводчика. Путин поблагодарил его за визит в Москву 9 Мая вопреки всем сложностям.
