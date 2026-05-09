Путин: Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которую поддерживает блок НАТО

Президент России Владимир Путин обратился к участникам специальной военной операции во время своего выступления на Параде Победы на Красной площади. Глава государства заявил, что российские бойцы противостоят агрессивной силе, которая вооружается и получает поддержку всего блока НАТО.

Президент Владимир Путин завершил речь на Параде Победы в Москве словами: «Победа всегда была и всегда будет за нами». Он заметил, что у нас общая цель и каждый вносит свой вклад — и на фронте, и в тылу. Путин подчеркнул, что наше дело правое, мы вместе, и победа всегда останется за нами. Глава государства поздравил всех с Днём Победы.