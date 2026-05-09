«Спасли мир»: Путин назвал сохранение памяти о подвиге народа СССР делом чести для России
Сохранение подлинной истории Великой Отечественной войны и памяти о её героях — дело чести для России. Об этом заявил президент Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади.
По словам главы государства, подвиг советского народа, его решающий вклад в разгром нацизма забывать нельзя. Путин подчеркнул, что именно советские воины спасли свою страну и весь мир. Президент добавил, что Россия всегда будет помнить, кому обязана свободой и независимостью.
В Москве на Красной Площади начался Парад Победы. Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня Победы, назвав 9 Мая священным, светлым и самым главным праздником. Российский лидер подчеркнул, что страна встречает эту дату с гордостью и осознанием долга перед павшими героями и живыми ветеранами.
