9 мая, 07:27

«Спасли мир»: Путин назвал сохранение памяти о подвиге народа СССР делом чести для России

Обложка © Life.ru

Сохранение подлинной истории Великой Отечественной войны и памяти о её героях — дело чести для России. Об этом заявил президент Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади.

По словам главы государства, подвиг советского народа, его решающий вклад в разгром нацизма забывать нельзя. Путин подчеркнул, что именно советские воины спасли свою страну и весь мир. Президент добавил, что Россия всегда будет помнить, кому обязана свободой и независимостью.

Самому старшему ветерану ВОВ на трибуне с Путиным в День Победы почти 103 года

В Москве на Красной Площади начался Парад Победы. Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня Победы, назвав 9 Мая священным, светлым и самым главным праздником. Российский лидер подчеркнул, что страна встречает эту дату с гордостью и осознанием долга перед павшими героями и живыми ветеранами.

Юрий Лысенко
