«Спасли мир»: Путин назвал сохранение памяти о подвиге народа СССР делом чести для России

Сохранение подлинной истории Великой Отечественной войны и памяти о её героях — дело чести для России. Об этом заявил президент Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади.

По словам главы государства, подвиг советского народа, его решающий вклад в разгром нацизма забывать нельзя. Путин подчеркнул, что именно советские воины спасли свою страну и весь мир. Президент добавил, что Россия всегда будет помнить, кому обязана свободой и независимостью.