Самому старшему ветерану ВОВ на трибуне с Путиным в День Победы почти 103 года

На центральной трибуне Парада Победы в Москве рядом с президентом России Владимиром Путиным присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, самому старшему из которых в этом году исполнится почти 103 года. Путин лично подошёл к ветеранам, чтобы поприветствовать их и пожать руки, а с некоторыми коротко пообщался.

Самым старшим участником стал Кирилл Семёнов, который родился 22 мая 1923 года и в этом году отметит 103-летие. Он прошёл боевой путь от Сталинградского фронта до освобождения Польши и Германии, дважды был тяжело ранен и награждён множеством орденов и медалей. Среди его наград — орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Ещё одним гостем Парада Победы стал Константин Федотов, которому исполнилось 100 лет. Он участвовал в боях на 2-м Белорусском фронте, дошёл до Эльбы и принимал участие в историческом Параде Победы 1945 года. Федотов также является автором книг и обладателем ряда боевых и государственных наград, включая ордена Славы и Красной Звезды.