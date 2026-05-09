Путин и иностранные лидеры поднялись на трибуну перед Парадом Победы

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где пройдёт Парад Победы.

Глава государства вышел из Кремля не один. Его сопровождали зарубежные гости, прибывшие в Москву ради торжественной даты. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководитель Республики Сербской Синиша Каран, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Абхазии Бадра Гунба.

Перед тем как занять свое место, Владимир Путин поприветствовал собравшихся ветеранов. Также президент обменялся короткими репликами с участниками СВО.

Сейчас все официальные лица расположились на центральной трибуне. До старта смотра остаются считаные минуты.