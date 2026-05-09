На Красной площади начался Парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония стартовала в 10:00 мск.

В ходе мероприятия Владимир Путин выступит с речью. В Кремле заранее назвали её «очень важной» и заявили, что выступление президента «оправдано ждёт весь мир». Парадное шествие в этом году пройдёт без военной техники. В Москве объяснили это угрозой со стороны Украины. Накануне стороны конфликта объявили трёхдневное перемирие с 9 по 11 мая.

На трибунах уже находятся ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, Герои России и приглашённые гости.

Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил, что для него большая честь присутствовать на параде Победы в Москве. Он поздравил россиян с 9 Мая и назвал этот день великим и объединяющим праздником.

Торжественная часть начнётся с выноса Знамени Победы ротой почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Затем по Красной площади пройдут военнослужащие разных видов и родов войск, курсанты военных вузов и военные из КНДР.

Завершить программу должна воздушная часть — пролёт авиационных групп высшего пилотажа, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

Ранее на Чукотке впервые провели акцию «Бессмертный полк» в необычном формате —колонна вездеходов прошла по заснеженной тундре в районе Анадыря, преодолевая бездорожье в сложных климатических условиях. На машинах участники разместили портреты героев Великой Отечественной войны, приурочив акцию ко Дню Победы, который регион традиционно встречает одним из первых в стране.