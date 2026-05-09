По тундре с портретами героев: На Чукотке прошёл первый «Бессмертный полк» на вездеходах
Обложка © Правительство Чукотки
На Чукотке впервые провели «Бессмертный полк» по бездорожью на арктической технике. Колонна мощных вездеходов прошла по заснеженной тундре в окрестностях Анадыря.
Видео © Правительство Чукотки
Машины пересекли арктические просторы с портретами героев Великой Отечественной войны. Акцию приурочили ко Дню Победы, который Чукотка встречает первой в стране.
Фото © Правительство Чукотки
Организаторы напомнили, что в годы войны жители региона работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Грузы из оленеводческих хозяйств тогда перевозили каюры на собачьих упряжках.
«Сегодня мы используем современные вездеходы, чтобы обеспечить всё необходимое в труднодоступных населённых пунктах. У многих наших водителей родные сражались за Родину», — рассказали организаторы.
Один из участников, водитель Владислав Сизоков, вышел на маршрут с памятью о своём отце-фронтовике.
«Мой отец прошёл всю войну пулемётчиком с самого первого дня. Вернулся домой в сорок пятом после ранения. У него два ордена Славы, медали за отвагу, за оборону Сталинграда и Ленинграда. Такие акции нужны, чтобы молодёжь помнила», — сказал он.
В следующем году к арктическому «Бессмертному полку» планируют привлечь ещё больше водителей. 9 мая в населённых пунктах Чукотки также пройдут Парад Победы, выставки о героях, благотворительные ярмарки и концерты.
