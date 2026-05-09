Курсант сделал предложение возлюбленной на параде Победы в Благовещенске
Празднование Дня Победы в Благовещенске завершилось трогательным моментом. Один из курсантов ДВОКУ сделал предложение своей девушке прямо после прохождения парадных расчётов. Об этом сообщили в администрации города.
После прохождения колонн Благовещенского гарнизона курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища вышел к своей возлюбленной с букетом цветов. Молодой человек опустился на одно колено и попросил девушку стать его женой.
«Сказать молодому человеку «да» девушку просили десятки будущих офицеров», — говорится в сообщении.
В итоге девушка сказала заветное «да», после чего собравшиеся встретили пару аплодисментами. Одним из главных событий праздника в городе стал военный парад на улице Ленина. По центральной магистрали прошли 37 парадных расчётов. В шествии участвовали офицеры, преподаватели и воспитанники ДВОКУ, сотрудники силовых ведомств, кадеты, курсанты Морского государственного университета, а также ветераны боевых действий.
