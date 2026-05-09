День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:37

Курсант сделал предложение возлюбленной на параде Победы в Благовещенске

Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске. Обложка © Telegram / Благовещенск

Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске. Обложка © Telegram / Благовещенск

Празднование Дня Победы в Благовещенске завершилось трогательным моментом. Один из курсантов ДВОКУ сделал предложение своей девушке прямо после прохождения парадных расчётов. Об этом сообщили в администрации города.

После прохождения колонн Благовещенского гарнизона курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища вышел к своей возлюбленной с букетом цветов. Молодой человек опустился на одно колено и попросил девушку стать его женой.

Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске. Видео © Telegram / Благовещенск

«Сказать молодому человеку «да» девушку просили десятки будущих офицеров», — говорится в сообщении.

В итоге девушка сказала заветное «да», после чего собравшиеся встретили пару аплодисментами. Одним из главных событий праздника в городе стал военный парад на улице Ленина. По центральной магистрали прошли 37 парадных расчётов. В шествии участвовали офицеры, преподаватели и воспитанники ДВОКУ, сотрудники силовых ведомств, кадеты, курсанты Морского государственного университета, а также ветераны боевых действий.

Топ-40 оригинальных и трогательных поздравлений с Днём Победы 9 Мая ветеранам ВОВ и бойцам СВО
Топ-40 оригинальных и трогательных поздравлений с Днём Победы 9 Мая ветеранам ВОВ и бойцам СВО

Ранее необычное предложение руки и сердца произошло на Казанском марафоне. После завершения забега девушка выбежала навстречу своему молодому человеку, который только пересёк финишную черту. Перед сотнями зрителей россиянка вручила возлюбленному букет, а затем опустилась на одно колено.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar