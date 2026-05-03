Девушка сделала предложение своему парню прямо на финише Казанского марафона

Россиянка сделала предложение своему парню прямо на финише Казанского марафона. Об этом сообщает телеграм-канал «КазанДа».

Девушка, завидев возлюбленного, который уже пересёк финишную черту, выбежала из толпы, вручила букет и встала на одно колено. Молодой человек ответил согласием. Всё это, разумеется, происходило на глазах сотен человек.

