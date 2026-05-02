Александр Смертин в свой 51-й день рождения пробежал 24-часовой марафон
Александр Смертин. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф
Первого мая экс-игрок сборной России Александр Смертин принял участие в 24-часовом забеге по круговой дистанции. Спортсмену удалось преодолеть 520 кругов, что в сумме составило 208 километров. К слову, в день соревнований он отмечал день рождения — 51 год.
При этом самый быстрый круг бывший футболист пробежал за 1 минуту 56 секунд. По итогам суточного марафона Смертин показал 25-й результат, уступив 193 круга победителю — представителю Якутии Александру Моедо.
Ранее австралийский юниор Гоут Гоут побил 22-летний рекорд Усэйна Болта на 200 м среди бегунов до 20 лет (19,93 vs 19,67). До взрослого мирового рекорда Болта (19,19) пока далеко — нужна ещё почти половина секунды. Время австралийца — лучший результат сезона в мире.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.