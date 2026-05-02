Александр Смертин в свой 51-й день рождения пробежал 24-часовой марафон

Первого мая экс-игрок сборной России Александр Смертин принял участие в 24-часовом забеге по круговой дистанции. Спортсмену удалось преодолеть 520 кругов, что в сумме составило 208 километров. К слову, в день соревнований он отмечал день рождения — 51 год.