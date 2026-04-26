26 апреля, 11:58

Человеческий предел сдвинут: Сразу два бегуна побили рекорд Киптума на Лондонском марафоне

Кениец Саве первым в истории выбежал из двух часов на Лондонском марафоне

Обложка © NFCC / FH / Markus Schreiber

Лондонский марафон 2026 года навсегда вписал своё название в историю мирового спорта. Сразу два легкоатлета впервые в истории преодолели легендарную дистанцию 42 километра 195 метров быстрее двух часов.

Победителем гонки стал кениец Себастьян Саве. Его феноменальное время остановило хронометры на отметке 1 час 59 минут 30 секунд.

Серебряный призёр Йомиф Кейелча из Эфиопии также «залез» в заветную двойку, финишировав через 11 секунд после лидера — с результатом 1:59:41. Бронзу завоевал ещё один представитель Кении, хоть и отставший от первого места, но показавший выдающийся результат 2 часа 28 секунд.

Прежнее мировое достижение, установленное ещё в октябре 2023 года легендарным Келвином Киптумом (погибшим в ДТП в 2024-м), составляло 2 часа 35 секунд и держалось более двух с половиной лет.

Средний темп чемпиона был совершенно нечеловеческим: 2 минуты 50 секунд на километр. В 2026 году кенийские и эфиопские бегуны вновь доказали, что «барьер двух часов» — это просто строка из учебников.

россиянин Садулаев выиграл золото чемпионата Европы по вольной борьбе. Это пятое золото европейского первенства в карьере Садулаева. Он также двукратный олимпийский чемпион, шестикратный победитель мировых первенств и двукратный чемпион Европейских игр (2015, 2019).

Дарья Денисова
