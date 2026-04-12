Александр Большунов выиграл лыжный марафон классическим стилем на ЧР

Александр Большунов выиграл лыжный марафон на 70 километров классическим стилем, который прошёл в Апатитах Мурманской области в рамках чемпионата России. Трёхкратный олимпийский чемпион финишировал за 2 часа 53 минуты 55,4 секунды. Вторым дистанцию пробежал Алексей Червоткин, третьим — Илья Семиков.

Александру Большунову 29 лет. Помимо «золота», он привёз с Олимпиад четыре серебряных и две бронзовых медали. Является двукратным чемпионом Кубка мира и гонки «Тур де Ски».

Ранее Даниил Медведев разнёс ракетку во время неудачной игры против итальянца Маттео Берреттини в Монте-Карло. Спортсмен несколько раз ударил ей по корту, после чего выбросил в мусорку. Российский теннисист проиграл восемь геймов подряд.