Головин пропустит матч чемпионата Франции против «Парижа» из-за травмы

Российский легионер «Монако» Александр Головин не поможет своей команде в ближайшем туре Лиги 1. Пресс-служба клуба сообщила, что у 29-летнего полузащитника выявлено повреждение правой приводящей мышцы бедра. Таким образом, он пропустит гостевой матч против «Парижа» 10 апреля.

В нынешнем сезоне Головин провёл за монегасков 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Он выступает за французский клуб с лета 2018 года. «Монако» на данный момент занимает 5-е место в чемпионате с 49 очками, а «Париж» — 13-й с 32 баллами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков может перейти в «Пари Сен-Жермен», где уже выступает вратарь Матвей Сафонов. Парижане рассматривают трансфер 20-летнего хавбека уже этим летом. Сумма отступных может составить 16 миллионов евро.