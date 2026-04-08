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Регион
Опубликовано 8 апреля, 14:54

После Сафонова — Батраков: ПСЖ нацелился на трансфер ещё одного россиянина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков летом может перейти в ПСЖ

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков может перейти в «Пари Сен-Жермен», где уже выступает вратарь Матвей Сафонов, сообщает источник «Чемпионата». По данным издания, парижане рассматривают трансфер 20-летнего хавбека уже этим летом. Сумма отступных может составить 16 миллионов евро.

«Французский клуб активно собирает информацию по полузащитнику, наводит справки и изучает игрока. Планируется, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров», — уточнил источник.

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Напомним, Алексей Батраков назван лучшим футболистом 2025 года. Итоги традиционного голосования подвёл журнал «Футбол». Спортсмен набрал 407 баллов, установив новый рекорд, и стал самым молодым обладателем этого титула за всю историю награды.

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Борис Эльфанд
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