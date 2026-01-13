Батраков стал самым молодым в истории обладателем награды «Лучший футболист России»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назван лучшим футболистом 2025 года. Итоги традиционного голосования подвёл журнал «Футбол».

Батраков набрал 407 баллов, установив новый рекорд, и стал самым молодым обладателем этого титула за всю историю награды. Свои голоса за него отдали 111 из 165 респондентов, поставив его на первое место.

В прошлом году 20-летний воспитанник «Локомотива» забил 15 голов и отдал 6 результативных передач за 23 матча. Соглашение футболиста с родным клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Следом за ним в рейтинге расположился полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чей результат составил 208 баллов. Замыкает тройку лидеров вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев с 75 баллами.

К формированию рейтинга были привлечены спортивные обозреватели, пресс-атташе футбольных клубов, специалисты букмекерских контор и статистических сервисов, а также авторитетные футбольные блогеры.

Ранее сообщалось, что Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в 120 миллионов долларов. По словам его агента Вадима Шпинёва, футболистом интересуются более десяти команд, но он отказывается от самых громких предложений. Приоритетом для игрока остаётся спортивная карьера, а не финансовые условия.