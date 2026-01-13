Батраков стал самым молодым в истории обладателем награды «Лучший футболист России»
Алексей Батраков. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назван лучшим футболистом 2025 года. Итоги традиционного голосования подвёл журнал «Футбол».
Батраков набрал 407 баллов, установив новый рекорд, и стал самым молодым обладателем этого титула за всю историю награды. Свои голоса за него отдали 111 из 165 респондентов, поставив его на первое место.
В прошлом году 20-летний воспитанник «Локомотива» забил 15 голов и отдал 6 результативных передач за 23 матча. Соглашение футболиста с родным клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Следом за ним в рейтинге расположился полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чей результат составил 208 баллов. Замыкает тройку лидеров вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев с 75 баллами.
К формированию рейтинга были привлечены спортивные обозреватели, пресс-атташе футбольных клубов, специалисты букмекерских контор и статистических сервисов, а также авторитетные футбольные блогеры.
Ранее сообщалось, что Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в 120 миллионов долларов. По словам его агента Вадима Шпинёва, футболистом интересуются более десяти команд, но он отказывается от самых громких предложений. Приоритетом для игрока остаётся спортивная карьера, а не финансовые условия.
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