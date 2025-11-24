Россия и США
24 ноября, 12:09

«Не деньги правят всем»: 20-летний Батраков отказался от баснословного контракта у саудитов

Батраков отказался от контракта на $120 миллионов в год в Саудовской Аравии

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _batrakov__9

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, предложивший ему зарплату в 120 миллионов долларов в год. Об этом сообщил его агент Вадим Шпинёв.

«Количество команд, которые интересуются Батраковым, — больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Лёша. <...> $120 млн в год. Ему столько предлагали саудиты. $10 млн в месяц. Но для Лёши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем», сказал он «Спорт-Экспрессу».

20-летний Батраков — воспитанник «Локомотива». По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость достигла 12 миллионов евро — столько же, сколько у легендарного португальца Криштиану Роналду. В текущем сезоне Батраков провёл 10 матчей и отметился 9 голами и 2 передачами, несмотря на то что в других источниках его статистика указывается как 13 голов и 4 передачи в 20 играх (с учётом всех турниров).

Ушёл из жизни Никита Симонян — легенда советского футбола, олимпийский чемпион 1956 года
