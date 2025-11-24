Ушёл из жизни Никита Симонян — легенда советского футбола, олимпийский чемпион 1956 года Оглавление Никита Симонян умер Биография Никиты Симоняна Футбольная карьера Лучший бомбардир в истории «Спартака» — 160 голов Тренерская деятельность Награды и звания Статус чемпиона мира Реакция РФС Личная жизнь Никиты Симоняна: что известно 24 ноября 2025 года на 100-м году жизни скончался Никита Симонян — олимпийский чемпион, лучший бомбардир «Спартака», Герой Труда РФ. Подробности, биография и реакция футбольного мира — в материале Life.ru. 24 ноября, 11:51 Никита Симонян — лучший бомбардир «Спартака» и легенда советского футбола. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Яковлев Александр

«Никита Симонян умер» — именно такими заголовками сегодня заполнено всё информационное пространство, и не просто так. 23 ноября, в возрасте 99 лет, ушёл из жизни олимпийский чемпион 1956 года и лучший бомбардир московского футбольного клуба «Спартак». Как он заслужил свою славу, какие поставил рекорды за свою жизнь и как вообще складывалась его карьера? Обо всём этом читайте в материале Life.

Никита Симонян умер

Никита Павлович Симонян, лучший бомбардир «Спартака», скончался вчера, 23 ноября. Чуть больше месяца назад ему исполнилось 99 лет.

Незадолго до смерти с Симоняном произошёл несчастный случай — он сломал ногу. А уже 20 ноября Никита Павлович почувствовал себя плохо и его госпитализировали.

Никита Симонян — Герой Труда РФ. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Биография Никиты Симоняна

Родился Никита Павлович Симонян 12 октября 1926 года в городе Армавире в армянской семье. Кстати, на самом деле будущего футболиста звали Мкртич, но для ребят со двора это имя было слишком сложным для произношения, поэтому они прозвали его Никитой.

Мальчик был не единственным ребёнком в семье, позже у него появилась младшая сестра. Спустя какое-то время они переехали в столицу Абхазии, Сухуми. Там его отец занялся изготовлением обуви, а мама осталась на хозяйстве и воспитывала детей.

Никита Симонян — олимпийский чемпион 1956 года. Фото © ТАСС / Л. Беляев

Неожиданно, но после переезда у Никиты проявилась тяга к музыке. Он не только был участником школьного духового оркестра, где играл на трубе, но также подрабатывал на городских праздниках и мероприятиях. Но однажды произошла та самая точка невозврата — ему попался спортивный фильм «Вратарь».

И в тот самый момент футбол просто поглотил парня. Он не мог думать ни о чём другом и всё своё свободное время проводил с мячом в компании дворовых ребят. На пустырях с мальчишками он не просто играл, а целенаправленно оттачивал мастерство, пока не кончались силы. Такие тренировки сказывались и на обуви, которая «убивалась» на раз-два.

Как-то раз один из мальчишек обнаружил в нескольких километрах от города отличную площадку, которая бы идеально подошла для футбола. Думать долго не стали и направились туда. Каждый раз им приходилось преодолевать немалые расстояния: туда на товарных поездах, а обратно — пешком.

Пришла война. Семья не стала никуда уезжать и осталась в Сухуми. Однажды во время авианалёта на город отца Никиты ранило, и он попал в больницу, где провёл почти шесть месяцев. Единственной и главной отдушиной мальчика в это тяжёлое время оставался футбол, в который он играл недалеко от школы. Там-то и заприметил мальчика его первый тренер Шота Ломинадзе.

От него он и узнал, что спорт — это не просто развлечение, от которого ты получаешь удовольствие, это ещё и дисциплина, а также регулярные тренировки. И именно тогда он почувствовал себя впервые настоящим футболистом — ему выдали форму, хотя и несколько неподходящую по размеру.

Никита Симонян (справа) и Николай Дементьев. Фото © РИА Новости / Леонид Доренский

Футбольная карьера

В профессиональный спорт Никита Симонян вошёл, будучи игроком юношеской команды «Динамо». Тогда в Сухуми регулярной практикой были товарищеские матчи между игроками из других городов, за которыми мальчик внимательно следил и запоминал каждый финт, дабы потом повторить самому. И старания будущей легенды не были напрасными.

Юного нападающего заметили тренеры московской команды во время его игры против «Крыльев Советов», где Никита в общей сложности забил в ворота соперников четыре гола, которые принесли его команде победу. Столичные наставники предложили ему переход, что для Симоняна было настоящим шоком, ведь он и подумать не мог, что на него обратят внимание. И действительно, после окончания средней школы мальчика забрали в Москву.

В столице он жил у тренера Владимира Горохова и постоянно, всё своё свободное время проводил на тренировках с ведущими игроками «Крыльев Советов».

Первый матч состоялся в его родном Сухуми, но порадоваться за победу над минским «Динамо» нормально не получилось — арестовали отца. Оказалось, что таким образом парня хотели заставить перейти в тбилисскую команду, но ничего не вышло. Отец поддержал сына, и тот на провокации не поддался. В итоге родителя отпустили.

Но однажды на фоне ухода ведущих игроков «Крылья Советов» распустили, а новичков раскидали по другим командам. Никита же, не поддавшись на уговоры вступить в «Торпедо», перешёл в «Спартак», вслед за своими тренерами.

Встреча московских футбольных команд «Локомотив» и «Спартак». Капитан «Локомотива» Геннадий Забелин (слева) и капитан «Спартака» Никита Симонян перед началом матча. Фото © РИА Новости / Леонид Доренский

И именно здесь Симонян в полной мере раскрыл свой потенциал и стал той самой легендой советского футбола. Будучи в прекрасной форме (вес 70 кг и рост 172 см), он не раз помогал команде выиграть чемпионат СССР и брал Кубок Советского Союза.

В 1956 году Никита Симонян стал олимпийским чемпионом, а два года спустя на чемпионате мира выступил в роли капитана команды. И именно на этом моменте легенда советского футбола принял решение остановиться и объявил об уходе.

Лучший бомбардир в истории «Спартака» — 160 голов

Никита Павлович является лучшим бомбардиром в истории «Спартака», и это звание он действительно заслужил.

Июль 1970 г. СССР. Игроки московской футбольной команды «Спартак». Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

В 245 матчах за клуб красно-белых он сумел забить целых 160 голов!

Тренерская деятельность

Закончив карьеру футболиста в 33 года, Никита Симонян ушёл в тренерство.

Дважды он возглавлял «Спартак», в период с 1960-го по 1965 год и с 1967-го по 1972 год. Под его мудрым руководством команда добилась значительных успехов, завоевав два чемпионата СССР и три Кубка страны.

Но поработал Симонян не только со «Спартаком». Позже он принялся тренировать ереванский «Арарат» и в 1973 году сделал невозможное — привёл команду к историческому «дублю», завоевав чемпионский титул и Кубок СССР в одном сезоне.

Никита Симонян — тренер «Спартака». Фото © ТАСС / Немрут Багдасарян

Кроме тренерской карьеры Симонян занимал высокие административные должности, включая пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС). На этом важном посту он оставался значимой фигурой в мире футбола на протяжении многих лет, продолжая влиять на развитие спорта в стране.

Награды и звания

За свою долгую и насыщенную профессиональную жизнь Никита Симонян получил немало наград и званий.

Так, будучи игроком, он не раз становился и лучшим бомбардиром, и обладателем Кубка СССР. Предлагаем вам ознакомиться со списком всех достижений легенды отечественного футбола.

Лучший бомбардир чемпионата СССР (1949, 1950, 1953)

Обладатель Кубка СССР с клубом «Спартак» (Москва) (1950, 1958)

Победитель чемпионата СССР с клубом «Спартак» (Москва) (1952, 1953, 1956, 1958)

Победитель Олимпийских игр со сборной СССР (1956)

Победитель Спартакиады народов СССР со сборной Москвы (1956)

Лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов)

Также Симонян получил орден Трудового Красного Знамени (1957), орден Почёта (2011), а также был обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени) и Героем Труда РФ.

Никита Симонян был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». Фото © ТАСС / Владимир Родионов, Сергей Величкин

Статус чемпиона мира

Никита Симонян был не только лучшим бомбардиром и неоднократным чемпионом СССР. В 1956 году в составе сборной Советского Союза он стал победителем футбольного турнира в рамках XVI летних Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия).

А в 1958 году, 8 июня, будучи капитаном команды, в матче со сборной Англии на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция) Симонян забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Реакция РФС

Для многих членов Российского футбольного союза (РФС), где когда-то и сам Никита Павлович занимал пост первого вице-президента, новость о кончине легенды, конечно же, оказалась шоком. Общественная организация выразила соболезнования близким спортсмена.

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на смерть Никиты Симоняна, назвав её невосполнимой утратой, а также отметил, что ближайшие игры чемпионата и Кубка России, а также Первой лиги будут посвящены памяти великого футболиста.

Личная жизнь Никиты Симоняна: что известно

И хотя футбол занимал огромное место в жизни Никиты Павловича, он всегда ставил семью на первое место. Его брак с Тамарой Симонян стал образцом гармонии и взаимопонимания. Вместе они прошли через множество испытаний, поддерживая друг друга как в счастливые, так и в трудные моменты. У супругов родилась дочь Виктория, позже появилось трое внуков — Григорий, Никита и Иван.

Друзья и коллеги описывали его как человека с доброй душой, отличавшегося скромностью и интеллигентностью. Несмотря на то что в глазах всех он был настоящей легендой футбола, Никита Павлович оставался доступным и открытым, ценил домашний уют и радушно принимал гостей. Он любил общаться с молодыми спортсменами, делясь с ними и профессиональными навыками, и жизненной мудростью, что делало его не только тренером, но и наставником для многих.

Прощание с Никитой Симоняном пройдёт 27 ноября на «Лукойл-арене» — об этом сообщили в РФС.

Авторы Андрей Ананьев