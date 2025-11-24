Черчесов назвал смерть Никиты Симоняна большой потерей для мирового футбола
Никита Симонян и Станислав Черчесов. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Смерть легенды московского «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна является большой потерей для мирового футбола, заявил главный тренер ФК «Ахмат» и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Их тесное сотрудничество в последние годы включало ежедневные утренние встречи в кабинете и регулярные обсуждения подготовки к Чемпионату мира 2018 года, рассказал собеседник Пятого канала.
Черчесов считает смерть Симоняна большой потерей для мирового футбола. Видео © Пятый канал
«Последние годы это было тесное сотрудничество. Потому что наши кабинеты рядом. Каждое утро у меня начинался с визита к Никите Павловичу, он был на работе с утра каждый день», — подчеркнул Черчесов.
Они совместно анализировали все нюансы подготовки к турниру. Симонян постоянно поддерживал телефонную связь, отметил тренер.
«Много всего было за эти годы, поэтому большая потеря не только для российского, но и мирового футбола», — уверен наставник «Ахмата».
Напомним, легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян уточнил, что Симоняну стало плохо 20 ноября, его госпитализировали, однако через несколько дней футбольного функционера не стало.
