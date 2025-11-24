Россия и США
Умер актёр «Эйс Вентуры», «Армагеддона» и «Блэйда» Удо Кир

Обложка © ТАСС / AP / Invision / Jordan Strauss

Немецкий актер Удо Кир (настоящее имя — Удо Кирспе) скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Удо Кир снялся более чем в 200 фильмах. Среди его работ — роли в картинах «Тело для Франкенштейна», «Кровь для Дракулы» (1974), «Супруга начальника станции», «Лили Марлен», «Эпидемия», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка: Часть 2».

В 1990-е годы актёр снимался в крупных голливудских проектах, среди которых «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд».

А ранее на 86-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса Валентина Шарыкина, прославившаяся ролью пани Зоси в популярном телевизионном шоу «Кабачок «13 стульев».

