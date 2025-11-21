Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 11:48

Актёр Спенсер Лофранко из «Несломленного» умер в 33 года

Обложка © Getty Images / Daniel Zuchnik

Обложка © Getty Images / Daniel Zuchnik

Канадский актёр Спенсер Лофранко умер 18 ноября в возрасте 33 лет, сообщает Forbes. Причина смерти пока не установлена — полиция проводит расследование. Брат актёра Сантино написал трогательное прощание, отметив, что Спенсер «жил жизнью, о которой другие только мечтают» и повлиял на многих людей.

Лофранко дебютировал в 2013 году в комедии «Миддлтон», но сразу после премьеры попал в громкую историю: во время ДТП пострадал велосипедист, и актёра приговорили к общественным работам и компенсации ущерба. Позже он сыграл в фильме Анджелины Джоли «Несломленный» и в криминальной драме «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой.

Умер участник СВО и первой операции РФ с США в Афганистане Алексей Милованов
Умер участник СВО и первой операции РФ с США в Афганистане Алексей Милованов

Ранее в Москве прошла церемония прощания с блогершей Ирой Небогой, скончавшейся после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака. Мероприятие собрало ограниченное число участников.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar