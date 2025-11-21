Актёр Спенсер Лофранко из «Несломленного» умер в 33 года

Канадский актёр Спенсер Лофранко умер 18 ноября в возрасте 33 лет, сообщает Forbes. Причина смерти пока не установлена — полиция проводит расследование. Брат актёра Сантино написал трогательное прощание, отметив, что Спенсер «жил жизнью, о которой другие только мечтают» и повлиял на многих людей.

Лофранко дебютировал в 2013 году в комедии «Миддлтон», но сразу после премьеры попал в громкую историю: во время ДТП пострадал велосипедист, и актёра приговорили к общественным работам и компенсации ущерба. Позже он сыграл в фильме Анджелины Джоли «Несломленный» и в криминальной драме «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой.

