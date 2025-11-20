Россия и США
20 ноября, 11:59

В Москве прощаются с блогершой Ирой Небогой, умершей от рака в 21 год

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ neneboga

В Москве прошла церемония прощания с блогером Ирой Небогой, скончавшейся после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака. Мероприятие собрало ограниченное число участников.

  • Церемония прощания с блогером Ирой Небогой. Фото © Telegram / небога от бога
    Церемония прощания с блогером Ирой Небогой. Фото © Telegram / небога от бога
  • Табличка у гроба блогера Иры Небоги. Фото © Telegram / Starhit.ru
    Табличка у гроба блогера Иры Небоги. Фото © Telegram / Starhit.ru

Церемония прощания с блогером Ирой Небогой. Фото © Telegram / небога от бога

Издание «СтарХит» также опубликовало кадры с церемонии, где рядом с гробом установлена картина с надписью «Я могу всё», ставшая девизом Небоги. Трансляция церемонии велась в социальных сетях, позволив тысячам виртуальных зрителей почтить память блогера.

Ира Небога: биография, история болезни и последние новости о блогере, ушедшей из жизни
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 21-летняя блогер из Новокузнецка Ира Небога (Антонова) скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Девушка, победившая в 17 лет саркому Юинга, столкнулась с рецидивом болезни в 2024 году, но до конца сохраняла силу духа — её прощальное сообщение появилось в Telegram-канале после смерти.

