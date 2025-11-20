В Москве прощаются с блогершой Ирой Небогой, умершей от рака в 21 год
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ neneboga
В Москве прошла церемония прощания с блогером Ирой Небогой, скончавшейся после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака. Мероприятие собрало ограниченное число участников.
Издание «СтарХит» также опубликовало кадры с церемонии, где рядом с гробом установлена картина с надписью «Я могу всё», ставшая девизом Небоги. Трансляция церемонии велась в социальных сетях, позволив тысячам виртуальных зрителей почтить память блогера.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 21-летняя блогер из Новокузнецка Ира Небога (Антонова) скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Девушка, победившая в 17 лет саркому Юинга, столкнулась с рецидивом болезни в 2024 году, но до конца сохраняла силу духа — её прощальное сообщение появилось в Telegram-канале после смерти.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.