Блогер Ира Небога умерла после продолжительной борьбы с раком

Блогер Ира Небога (Антонова) из Новокузнецка скончалась в 25 лет после продолжительной борьбы с раком. Прощальное сообщение девушки появилось в её телеграм-канале.

Ира Небога перенесла множество операций. Фото © Telegram / Небога от Бога

«Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — сказано в сообщении.

В 16 лет жизнь сибирячки Ирины круто изменилась: внезапная, мучительная боль в ноге обернулась диагнозом — саркома Юинга (рак кости) II стадии. На фоне тяжёлого детства и наркозависимости диагноз прозвучал как странное облегчение. После героического, семимесячного лечения, совмещенного с ломкой, в 17 лет она победила зависимость. Поддержку нашла в Сети: её честные и ироничные TikTok-ролики о борьбе с раком покорили миллионы.

Ремиссия наступила после сложнейшей операции на тазовых костях, проведенной хирургами НМИЦ им. Д. Рогачёва. Но в 2024 году, спустя три года контроля, пришла новая катастрофа: в черепе обнаружено 8-сантиметровое образование — IV стадия. Столкнувшись с паллиативным приговором столичных онкологов, Ирина отказалась сдаваться. Она сама диктовала врачам методы лечения, прошла еще пять курсов «химии» и перенесла операцию в НИИ им. Бурденко, где ей удалили часть черепа, оставив заметную вмятину.

