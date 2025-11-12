«Русская красавица» скоропостижно умерла от пневмонии в 29 лет

Победительница конкурса «Русская красавица», амбассадор арт-кластера «Таврида» Юлия Рыбакова скончалась в возрасте 29 лет. Причиной смерти стали осложнения, стремительно развившиеся на фоне пневмонии. О трагическом известии сообщает Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая, где училась девушка.

«К сожалению, болезнь не пощадила её в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юлии!» — сказано в тексте.

Рыбакова окончила колледж с отличием по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а затем училась в Чувашском институте культуры и искусств. После завершения учёбы девушка осталась работать в Чувашии, состояла в Молодёжном совете при Минкультуры региона, являлась амбассадором арт-кластера «Таврида», успешно реализовывала проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам педагогов колледжа, Юлия была одной из самых ярких выпускниц последнего десятилетия.

