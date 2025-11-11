Телеведущий впал в кому после страшного ДТП и умер, не приходя в сознание

В Благовещенске скончался известный телеведущий Михаил Шамотин, который попал в крупное ДТП. Об этом в соцсети сообщили бывший коллега Сергей Бредихин. Он уточнил, что несколько дней ведущий находился в коме, и врачи не делали положительных прогнозов.

«Когда услышал, что он попал в аварию, не по себе стало, как будто что-то оторвалось. Когда узнал, что он в тяжёлом состоянии, в коме, я понимал, что прогнозы очень плохие. И сегодня в два часа ночи мне написали, что Миша умер. Слёзы на глазах... Думаю это было роковое стечение обстоятельств», — написал Бредихин.

ДТП произошло 30 октября на 81-м километре трассы Благовещенск — Гомелевка. 45-летний Шамотин был за рулём Toyota Lite Ace. Машина на полном ходу столкнулась с Toyota Hiace. Ведущий получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Время и место прощания будут объявлены позже. У скончавшегося остались жена и двое детей.

