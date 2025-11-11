Часть пострадавших в смертельном ДТП россиян выписали из больницы в Египте

Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило гибель россиянки в результате ДТП с участием туристического автобуса, направлявшегося к египетским пирамидам. Часть пострадавших в смертельной аварии россиян уже выписали из больницы. Информация об инциденте была распространена консульскими службами и представителями туроператоров.

«Погибли одна гражданка России и водитель автобуса. Необходимая помощь оказывается пострадавшим в госпитале г. Рас-Гареб. Часть туристов готовится к отправке обратно в отели г. Хургада. На месте работают представители туристических компаний», – уточнила дипмиссия.

На месте работают представители туристических компаний, координирующие помощь пострадавшим.

Ранее Life.ru сообщал, что в ужасной аварии по пути к египетским пирамидам погибла российская туристка. В смертельной аварии пострадали 27 россиян.