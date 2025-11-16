Озвучивший «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте» актёр Вечерков умер в 27 лет

Известный российский актёр дубляжа Пётр Вечерков скончался после тяжёлой болезни в возрасте 27 лет. Печальную новость подтвердило профессиональное сообщество «Русский дубляж».

Вечерков начал карьеру в восемь лет и успел озвучить десятки персонажей в фильмах и сериалах. Среди его работ — Галли в «Бегущем в лабиринте», Бен в «Наследниках» и Гарри в «Каратэ-пацане». Помимо дубляжа, артист играл в театре и был известен разнообразными сценическими работами. Подробности его смерти не раскрываются.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Владимира Симонова. Актёру было 68 лет, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Артист сыграл более чем в 150 кинокартинах. Широкую известность ему принесли работы в таких проектах, как кинолента «Одиноким предоставляется общежитие», а также телесериалы «Граница. Таёжный роман», «Московские окна» и «Дети Арбата».