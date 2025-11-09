Причиной смерти актёра Владимира Симонова стала сердечная недостаточность

Народный артист Российской Федерации Владимир Симонов, ведущий актёр Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, скончался от острой сердечной недостаточности. Причину смерти назвал ТАСС директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

«Владимир Александрович ушёл из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — сообщил собеседник агентства.

Владимир Симонов родился в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области. Его творческий путь начался в 1983 году во МХАТе, где он проработал шесть лет, после чего в 1989 году перешёл в Театр имени Вахтангова, оставаясь его ведущим артистом до последних дней.

За годы служения театру Симонов создал запоминающиеся образы в таких спектаклях, как «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи», а также участвовал в постановках других театральных коллективов. Его кинематографическое наследие включает более 150 картин, среди которых — «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таёжный роман», «Перевал Дятлова» и «Чернобыль».

Напомним, что печальная весть о кончине Владимира Симонова пришла в ночь на 9 ноября. Его жизнь оборвалась из-за тяжёлых сердечных недугов. Ещё в декабре прошлого года у актёра была выявлена гипертоническая болезнь, которая создавала высокий риск развития инфаркта и внезапной остановки сердца.