Регион
8 ноября, 21:37
4782

На 69-м году жизни скончался народный артист России Владимир Симонов

Обложка © Wikipedia / Mos.ru

На 69-м году жизни скончался Владимир Симонов, народный артист России и ведущий актёр Театра имени Вахтангова. Об этом сообщает SHOT.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Окончив Театральное училище им. Б. Щукина, он был принят в труппу Театра им. Вахтангова. Его карьера также была связана с МХАТом, куда он перешёл в 1983 году по приглашению Олега Ефремова, однако в 1989 году актёр вернулся в Театр Вахтангова, где работал по сей день. Зрителям запомнились его роли в таких спектаклях, как Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Помимо этого, Симонов участвовал в постановках и других театров.

Ранее заслуженная артистка РФ Агнесса Петерсон умерла на следующий день после 89-летия. За более чем 60 лет карьеры Петерсон сыграла свыше тридцати значимых ролей в Вахтанговском театре, а также десятки ролей в кино и телеспектаклях. Коллеги и зрители отмечают её мастерство, точность и бережное отношение к урокам великих театральных педагогов, включая Рубена и Евгения Симоновых, Александру Ремизову и Петра Фоменко.

Алена Пенчугина
