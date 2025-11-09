На 69-м году жизни скончался народный артист России Владимир Симонов

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Окончив Театральное училище им. Б. Щукина, он был принят в труппу Театра им. Вахтангова. Его карьера также была связана с МХАТом, куда он перешёл в 1983 году по приглашению Олега Ефремова, однако в 1989 году актёр вернулся в Театр Вахтангова, где работал по сей день. Зрителям запомнились его роли в таких спектаклях, как Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Помимо этого, Симонов участвовал в постановках и других театров.