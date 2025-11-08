Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер от рака лёгких

Бывший ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон ушёл из жизни в 68 лет. Как передаёт Sky News, он скончался в субботу, 8 ноября, из-за рака лёгких.

В сообщении телеканала отмечается, что Уилсон запомнился зрителям тем, что «принёс радость от вождения автомобиля, от традиционных двигателей до электромобилей, в наши дома».





Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. С 1991 года он стал частью команды телеканала Би-Би-Си, где вместе с Джереми Кларксоном вел передачу Top Gear. В течение десяти лет, до 2001 года, он выступал в роли эксперта по подержанным автомобилям. Покинув Би-Би-Си, Уилсон продолжил свою карьеру на телеканале Channel 5, став ведущим программы Fifth Gear.

