8 ноября, 18:16
Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер от рака лёгких

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Бывший ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон ушёл из жизни в 68 лет. Как передаёт Sky News, он скончался в субботу, 8 ноября, из-за рака лёгких.

В сообщении телеканала отмечается, что Уилсон запомнился зрителям тем, что «принёс радость от вождения автомобиля, от традиционных двигателей до электромобилей, в наши дома».

Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. С 1991 года он стал частью команды телеканала Би-Би-Си, где вместе с Джереми Кларксоном вел передачу Top Gear. В течение десяти лет, до 2001 года, он выступал в роли эксперта по подержанным автомобилям. Покинув Би-Би-Си, Уилсон продолжил свою карьеру на телеканале Channel 5, став ведущим программы Fifth Gear.

Телеведущего Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

Ранее стало известно, что в США на 98-м году жизни умер знаменитый биолог Джеймс Уотсон — один из первооткрывателей структуры ДНК. Учёный скончался в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, после борьбы с инфекцией. Свой главный научный прорыв Уотсон совершил в 25 лет, за что позже получил Нобелевскую премию. Однако его карьера была омрачена скандальными высказываниями о расовых различиях, после которых учёного фактически отстранили от научного сообщества.

