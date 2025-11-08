Телеведущего Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище
На Троекуровской кладбище в Москве прошли похороны Юрия Николаева. На церемонии прощания с телеведущим присутствовали родственники и коллеги. Вспоминая об умершем, они говорили самые теплые слова и делились приятными воспоминаниями. Церемония прощания с известным советским и российским телеведущим прошла с большой скорбью и теплотой.
Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru
Напомним, что 4 ноября ушёл из жизни Юрий Николаев в возрасте 76 лет. Предположительно, причиной трагедии стала болезнь, вызванная многолетней привычкой курения. Владимир Путин направил свои искренние соболезнования семье и друзьям Юрия Николаева. Глава государства подчеркнул, что покойный ведущий обладал выдающимся талантом, проявлял чуткость и доброе отношение к окружающим. Коллеги вспоминали о Николаеве как необычайно жизнелюбивом человеке, сохранившего оптимизм даже в самые сложные моменты жизни.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.
Обложка © Life.ru