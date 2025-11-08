Телеведущего Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровской кладбище в Москве прошли похороны Юрия Николаева. На церемонии прощания с телеведущим присутствовали родственники и коллеги. Вспоминая об умершем, они говорили самые теплые слова и делились приятными воспоминаниями. Церемония прощания с известным советским и российским телеведущим прошла с большой скорбью и теплотой.