Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:43
4921

Телеведущего Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровской кладбище в Москве прошли похороны Юрия Николаева. На церемонии прощания с телеведущим присутствовали родственники и коллеги. Вспоминая об умершем, они говорили самые теплые слова и делились приятными воспоминаниями. Церемония прощания с известным советским и российским телеведущим прошла с большой скорбью и теплотой.

Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru

На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с Юрием Николаевым
На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с Юрием Николаевым

Напомним, что 4 ноября ушёл из жизни Юрий Николаев в возрасте 76 лет. Предположительно, причиной трагедии стала болезнь, вызванная многолетней привычкой курения. Владимир Путин направил свои искренние соболезнования семье и друзьям Юрия Николаева. Глава государства подчеркнул, что покойный ведущий обладал выдающимся талантом, проявлял чуткость и доброе отношение к окружающим. Коллеги вспоминали о Николаеве как необычайно жизнелюбивом человеке, сохранившего оптимизм даже в самые сложные моменты жизни.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar